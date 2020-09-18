Фото: в заполненной мусором квартире в Петербурге обнаружили труп мужчины

Как сообщал ivbg.ru, пропали жители квартиры дома на Пражской в Петербурге. Из стен их жилплощади полезли черви, появился ужасный запах. Спасатели обнаружили залежи мусора в человеческий рост.

В квартире жила 65-летняя женщина вместе со слепым мужем. Работала кондукторшей, но в какой-то момент пропала. Работодатель забеспокоился, и к месту ее проживания были направлены полиция и спасатели.

В квартире под грудами мусора обнаружили труп мужчины. Утилизация мусора временно приостановлена. Сотрудники полиции огородили территорию лентой.