Симфонический оркестр Ленобласти “Таврический” отправляется в посткарантинное турне по Северному Кавказу.

С 21 по 29 октября музыканты оркестра проведут семь концертов в Адыгее, Кабардино-Балкарии, Чечне и Краснодарском крае. Причем в Чечне “Таврический” выступит впервые.

“Для нас это символичный проект, который ознаменует выход из кризиса и возврат к жизни”, — отметил руководитель оркестра Михаил Голиков.

Он также поведал, что из-за пандемии многие гастрольные планы были сорваны. Весной и летом музыканты должны были отправиться в Швейцарию, Францию и Германию. Не состоялась поездка в Китай.