В Петербурге восемь детей отравились хлором в бассейне

Сегодня, 18 сентября, в экстренные службы поступило сообщение о выбросе хлора в спортивном клубе Fitness House на Ярослава Гашека, 17 в Петербурге.

Так, в бассейне восемь детей получили ингаляционное отравление парами хлора. При этом родители троих детей с легкой формой отравления отказались от госпитализации, еще пятеро попали в больницу.

Состояние троих пациентов оценивают как средней степени тяжести, у двоих отравление диагностировано в легкой форме, передает «Фонтанка».

Предположительно, выброс произошел из трубы на третьей дорожке. Со случившемся в бассейне будут разбираться сотрудники Роспотребнадзора и следственные органы, проверку начала прокуратура.