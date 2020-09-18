Выборгская таможня пресекла незаконный ввоз тонны продуктов с начала года

Выборгские таможенники фиксируют попытки недобросовестных водителей грузовиков и лиц с двойным гражданством ввезти в Россию от 20 до 80 кг молочной и мясной продукции.

Так, с начала года на посту МАПП Торфяновка возбуждено 169 дел об административных правонарушениях за недекларирование или недостоверное декларирование товаров. Всего удалось пресечь ввоз тонны готовой продукции животного происхождения, при этом изъято 420 кг продукции, а остальное возвращено в Финляндию.

Для личного пользования разрешено ввозить не более пяти килограммов на одного человека мяса, рыбы, сыра и молочной продукции в фабричной упаковке. Нарушение влечет за собой наказание в виде административных штрафов до двукратной стоимости товаров, явившихся предметом правонарушения, сообщает пресс-служба выборгской таможни.