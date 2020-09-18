Жириновский предложил сжечь Ленина и захоронить прах в Петербурге или Ульяновске

Владимир Жириновский отреагировал на сообщение американского художника Дэвида Датуна о возможной покупке тела Владимира Ленина. Политик предложил кремировать и захоронить вождя в Петербурге или в Ульяновске.

«Нам этот труп не нужен. Пожалуйста, давайте не продавать, давайте в крематорий, сожжем тело и колбу похороним в Симбирске, в могиле отца его, или в Петербурге, в могилу матери», — сказал Жириновский в эфире «Вести ФМ».

Ранее ivbg.ru писал, что американцы собрали $50 млн на покупку тела Ленина. На собранные средства планируется построить новый мавзолей, но уже в Вашингтоне. Проект, по словам художника, поддержали американцы и россияне.