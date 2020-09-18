Эксперты назвали самый «смертоносный» возраст россиян

Согласно данным исследования Росстата, «пик» смертности у мужчин и женщин приходится на разные периоды. Тем не менее, женщины живут дольше, поскольку мужчины чаще употребляют наркотики и алкоголь, курят, испытывают больший стресс и менее осторожно ведут себя на дорогах.

Средняя продолжительность жизни в России — около 73 лет, однако у мужчин самый «смертоносный» период приходится на 65-69 лет (в 2019 году умерли 123,7 тыс. человек), у женщин — 80-84 года (185 тысяч).

Также еще один неблагоприятный возраст у мужчин выпадает на 60-64 года (119 тысяч человек), у женщин — на 75-89 лет (105,6 тысячи).