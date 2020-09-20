Пенсионерка из Кальтино лишилась 180 тысяч рублей после разговора с мошенником

Вчера утром, 19 сентября, в полицию Всеволожского района обратилась 69-летняя жительница деревни Кальтино. Она заявила, что стала жертвой мошенника.

По словам потерпевшей, ей на мобильный телефон позвонил мужчина и представился сотрудником безопасности одного из банков. Звонивший сообщил, что зафиксирована незаконная попытка снятия денег с банковской карты женщины и попросил продиктовать реквизиты и коды для предотвращения списаний.

Женщина выполнила все указания злоумышленника и лишилась 180 тысяч рублей.