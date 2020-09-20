Жителей Ленобласти в понедельник ждут кратковременные дожди

Синоптики обещают в Ленинградской области в понедельник, 21 сентября, облачную с прояснениями погоду. При этом ночью и утром ленинградцев в большинстве районов ждут небольшие, местами умеренные дожди, днем — местами кратковременные.

Соответствующим прогнозом поделились синоптики ФГБУ «Северо-Западное УГМС». Уточняется, что ветер в регионе ожидается западный, юго-западный 7-12 м/с, в прибрежных районах местами порывы 15 м/с.

Температура воздуха ночью составит от +6 до +11 градусов, днем от +13 до +18 градусов. Атмосферное давление будет слабо понижаться.