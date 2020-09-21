Россиян предупредили о скором подорожании бытовой техники и автомобилей

Независимый финансовый консультант Виталий Калугин заявил URA.RU, что в России в ближайшее время подорожают импортные товары, в том числе крупная и мелкая бытовая техника, а также автомобили.

По словам экономиста, цены на бытовую технику с конца ноября взлетят на 10%, поэтому он рекомендует россиянам приобретать товары из этой категории сейчас. При этом цены на продукты не должны существенно измениться.

Ранее фермеры назвали продукт, который сильно подорожает осенью. Пандемия коронавирусной инфекции, более поздняя посевная кампания, а также непогода приведут к повышению цен на продукты, особенно картофель.