За минувшие выходные спасатели Ленобласти нашли и вывели из леса трех заблудившихся

Спасатели Ленобласти в минувшую субботу, 19 сентября, спасли троих заблудившихся в лесу человек и достали из воды одного погибшего рыбака.

Мужчину и женщину спасатели ПСП «Берег» нашли в лесном массиве недалеко от поселка Заходское, третьего заблудившегося — около снт “Редан” в Выборгском районе. Пострадавших вывели из леса и передали родственникам. Медицинская помощь никому не потребовалась.

Ранее спасатели извлекли из воды тело рыбака, запутавшееся в сетях. Погибшего передали сотрудникам полиции.