Полиция арестовала мужчину, забившего до смерти своего знакомого в Красном Бору

В Ленобласти арестовали обвиняемого в смертельном избиении жителя Тосненского района. В ближайшее время ему предъявят обвинение.

По данным следствия, в ночь с 15 на 16 сентября обвиняемый отдыхал в доме 48-летнего жителя Красного Бора. Они распивали алкоголь, а затем на почве личной неприязни вспыхнула ссора. 54-летний гость избил хозяина дома, который умер от полученных травм.

Возбуждено уголовное дело по статье за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по Ленобласти.