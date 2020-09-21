22 сентября на семи федеральных трассах в Ленобласти будет ограничено движение

Из-за дорожных работ на ряде участков федеральных трасс в Ленобласти 22 сентября ограничено движение транспорта, сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00;

км 51 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00;