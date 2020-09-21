22 сентября на семи федеральных трассах в Ленобласти будет ограничено движение

Из-за дорожных работ на ряде участков федеральных трасс в Ленобласти 22 сентября ограничено движение транспорта, сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
Р-21 «Кола»:
- км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00;
- км 51 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00;
- км 165 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00.
М-10 «Россия»:
- км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00;
- км 658 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00.
А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:
- км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00.
А-114 «Вологда – Тихвин»:
- км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00.
А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:
- км 47-65 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00;
- км 165-168 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00.
А-181 «Магистральная»:
- км 17-20 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00;
- км 0-30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00;
- км 0-30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00.
Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия:
- подъезд №1 и №2 к г. Луга ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00;
- км 110-133 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00;
- км 137-172 ограничение движения в оба направления с 08:00 до 17:00.