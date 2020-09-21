Экс-депутат из Отрадного предстанет перед судом за мошенничество на 15 млн рублей

В Петербурге до суда дошло уголовное дело в отношении экс-депутата Отрадненского городского поселения Кировского района и адвоката адвокатской палаты Ленобласти. Они обвиняются в покушении на крупное мошенничество.

По версии следствия, в сентябре прошлого года ныне обвиняемые решили обмануть коммерсанта на 15 млн рублей. Они пообещали ему якобы помочь с пересмотром и перезаключением договоров аренды земель на более выгодных условиях, а также с вводом в эксплуатацию моста через Староладожский канал и других объектов.

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Злоумышленники были задержаны на месте преступления. Уголовное дело направлено в суд, сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.