В Подборовье неизвестные избили мужчину и заперли в подвале

Вчера, 21 сентября, в полицию поступило сообщение об ограблении на Советской улице в Подборовье Бокситогорского района. Неизвестные избили и ограбили мужчину.

По предварительным данным, трое злоумышленников в медицинских масках избили в парадной 49-летнего мужчину, отобрали ключи от квартиры и заперли в подвале. Далее они посетили жилье жертвы, но ничего с собой не забрали и скрылись.

Пострадавшего госпитализировали с сотрясением мозга и множественными ушибами. Возбуждено уголовное дело. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.