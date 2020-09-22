Населенные пункты Ленобласти, где выявлены новые зараженные коронавирусом 22 сентября

Согласно данным оперативного штаба на 22 сентября, в Ленинградской области за последние сутки коронавирус подтвердился у 56 человек.

Всего в регионе зафиксировано 7677 заболевших, при этом полностью выздоровело 4963 человека. Управление Роспотребнадзора по Ленобласти приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.

Бокситогорский район

Бокситогорск (+1);

Волховский район

Волхов (+1);

Всеволожский район

Мурино (+1);

Всеволожск (+2);

Кудрово (+7);

Янино-1 (+1);

Новое Девяткино (+1);

Сертолово (+3);

Старая (+3);

Токсово (+1);

Юкки (+1);

пгт. им. Свердлова (+1);

Дубровка (+1);

Кальтино (+3);

Хирвости (+1);

Выборгский район

Выборг (+2);

Советский (+1);

Поляны (+1);

Балтийское (+1);

Красный Холм (+1);

Гатчинский район

Гатчина (+1);

Романовка (+1);

Киришский район

Кириши (+1);

Кировский район

Отрадное (+1);

Мга (+2);

Лодейнопольский район

Лодейное Поле (+1);

Рассвет (+1);

Ломоносовский район

Большие Томики (+1);

Лебяжье (+1);

Телези (+1);

Михайловка (+1);

Лужский район

Заклинье (+1);

Приозерский район

Приозерск (+6);

Ларионово (+1);

Тихвинский район

Тихвин (+1);

Тосненский район