Населенные пункты Ленобласти, где выявлены новые зараженные коронавирусом 22 сентября

Автор: Илья Серов
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Согласно данным оперативного штаба на 22 сентября, в Ленинградской области за последние сутки коронавирус подтвердился у 56 человек.

Всего в регионе зафиксировано 7677 заболевших, при этом полностью выздоровело 4963 человека. Управление Роспотребнадзора по Ленобласти приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.

Бокситогорский район

  • Бокситогорск (+1);

Волховский район

  • Волхов (+1);

Всеволожский район

  • Мурино (+1);
  • Всеволожск (+2);
  • Кудрово (+7);
  • Янино-1 (+1);
  • Новое Девяткино (+1);
  • Сертолово (+3);
  • Старая (+3);
  • Токсово (+1);
  • Юкки (+1);
  • пгт. им. Свердлова (+1);
  • Дубровка (+1);
  • Кальтино (+3);
  • Хирвости (+1);

Выборгский район

  • Выборг (+2);
  • Советский (+1);
  • Поляны (+1);
  • Балтийское (+1);
  • Красный Холм (+1);

Гатчинский район

  • Гатчина (+1);
  • Романовка (+1);

Киришский район

  • Кириши (+1);

Кировский район

  • Отрадное (+1);
  • Мга (+2);

Лодейнопольский район

  • Лодейное Поле (+1);
  • Рассвет (+1);

Ломоносовский район

  • Большие Томики (+1);
  • Лебяжье (+1);
  • Телези (+1);
  • Михайловка (+1);

Лужский район

  • Заклинье (+1);

Приозерский район

  • Приозерск (+6);
  • Ларионово (+1);

Тихвинский район

  • Тихвин (+1);

Тосненский район

  • п. Тельмана (+1).