Населенные пункты Ленобласти, где выявлены новые зараженные коронавирусом 22 сентября

Согласно данным оперативного штаба на 22 сентября, в Ленинградской области за последние сутки коронавирус подтвердился у 56 человек.
Всего в регионе зафиксировано 7677 заболевших, при этом полностью выздоровело 4963 человека. Управление Роспотребнадзора по Ленобласти приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.
Бокситогорский район
- Бокситогорск (+1);
Волховский район
- Волхов (+1);
Всеволожский район
- Мурино (+1);
- Всеволожск (+2);
- Кудрово (+7);
- Янино-1 (+1);
- Новое Девяткино (+1);
- Сертолово (+3);
- Старая (+3);
- Токсово (+1);
- Юкки (+1);
- пгт. им. Свердлова (+1);
- Дубровка (+1);
- Кальтино (+3);
- Хирвости (+1);
Выборгский район
- Выборг (+2);
- Советский (+1);
- Поляны (+1);
- Балтийское (+1);
- Красный Холм (+1);
Гатчинский район
- Гатчина (+1);
- Романовка (+1);
Киришский район
- Кириши (+1);
Кировский район
- Отрадное (+1);
- Мга (+2);
Лодейнопольский район
- Лодейное Поле (+1);
- Рассвет (+1);
Ломоносовский район
- Большие Томики (+1);
- Лебяжье (+1);
- Телези (+1);
- Михайловка (+1);
Лужский район
- Заклинье (+1);
Приозерский район
- Приозерск (+6);
- Ларионово (+1);
Тихвинский район
- Тихвин (+1);
Тосненский район
- п. Тельмана (+1).