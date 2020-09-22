Банк «Русский стандарт» запустил услугу перевода зарплат по номеру телефона через Систему быстрых платежей (СБП). К нововведению планируют присоединиться Райффайзенбанк, Тинькофф банк, банк «Дом.РФ» и «Веста».

По словам директора по развитию Делобанка Ирины Кузьминой, новой функцией можно пользоваться при переводах любым физическим лицам от компаний, начиная от призов за победу в конкурсе и заканчивая доходами от инвестиций. В дальнейшем с помощью нового сервиса компании смогут переводить сотрудникам зарплату, пишет газета «Известия».

С помощью новой функции удастся избежать «зарплатного рабства», при котором работнику навязывают банковскую карту определенного банка.

Ранее ivbg.ru писал, что в России могут ввести почасовую минимальную зарплату. Пока документ находится в стадии обсуждения. Проект соглашения должен быть сформирован к концу октября этого года.