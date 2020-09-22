В Петербурге проверили сливочное масло и нашли фальсификат

Специалисты «Общественного контроля» проверили комбинированные жировые продукты с прилавков магазинов Петербурга на соблюдение обязательным требованиям.

В масле и заменителях нашли трансизомеры — побочный эффект гидрогенизации растительных масел, когда с целью различного применения в пищевой промышленности их переводят из жидкого состояния в твердое. Их вред был доказан еще в прошлом веке, однако содержание трансизомеров не превысило допустимого предела в 2%. Тем не менее, их наличие говорит о пальмовом масле в составе продукции. ОАО «Жировой комбинат» и ООО «7 утра» признались в наличии пальмового масла, указав его в составе.

ОАО «Жировой комбинат» и ООО «Производственный комбинат «Ильинское 95» также попали в список нарушителей: маргарин первой компании имел неоднородный цвет и превышал массовую долю жира, продукция второй компании оказалась мажущейся, а цвет также был неоднородным. Кроме того, массовая доля жира образца была менее 40%, хотя именно такое значение жира указывалось изготовителем на упаковке.

Продукция ООО «Альконд» — спред «Крестьянское» и маргарин «Дмитровский» попала в черный список из-за слабовыраженного вкуса и недостаточной массовой доли жира. Продукция «Масленица» от ООО «Курский молочный завод» попала в черный список из-за фальсификата без молочного жира.