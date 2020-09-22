Мошенник, представляясь сотрудником ФСБ, выманил у доверчивых петербуржцев 4,3 млн рублей

В конце июня правоохранители задержали четверых жителей Петербурга — мужчин и женщину — в возрасте от 32 до 46 лет. Установлена принадлежность 32-летнего мужчины еще к двум преступлениями.

Так, в сентябре 2018 года ранее судимый М., находясь в ресторане ТЦ «Невский» получил от мужчины 2 млн рублей под предлогом помощи в возврате денег от должника — он представился сотрудником ФСБ.

В январе 2019-го подсудимый также представился сотрудником ФСБ и получил 2,3 млн рублей от другого мужчины под предлогом помощи в возвращении изъятого в ходе обыска имущества, передает АН «Оперативное прикрытие».

Возбуждены уголовные дела по фактам мошенничества. Подозреваемый помещен под домашний арест.