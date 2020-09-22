В Петербурге планируют ужесточить наказания за прогулки по крышам после падения руферов

Губернатор Петербурга выступил с инициативой ужесточения наказания за незаконные прогулки по крышам. Одним из поводов послужила недавняя трагедия со смертельным падением двух руферов с дома на Рубинштейна.

«Сейчас для тех, кто нелегально проникает на крыши, в подвалы, установлены незначительные штрафы. Это мелкое хулиганство. Надо подумать, что можно сделать в рамках законодательства», — добавил Александр Беглов.

Также Александр Беглов предложил усилить контроль за управляющими компаниями, которые должны надежно закрывать крыши и кровли. В свою очередь председатель жилищного комитета Виктор Борщев отметил, что сейчас устанавливаются сигнализации, антивандальные двери и усиленные замки. Однако признал, что в Петербурге эта проблема стоит остро.