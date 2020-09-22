В Ленобласти откроется выставка в честь первой женщины-водолаза СССР Нины Соколовой

Во Всеволожском районе Ленобласти 23 сентября открывается выставочная комната в честь первой женщины-водолаза ВМФ СССР, инженера-полковника Нины Соколовой.

Выставка разместиться в ГБУ ЛО “Центр Молодежный”. Экспозиция расскажет о военных буднях Дороги жизни и пути знаменитого бензопровода, а также представит предметы водолазного снаряжения и инвентаря, технику времен Великой Отечественной войны.

В 1942 году Нина Васильевна предложила проложить бензопровод по дну Ладожского озера. В составе специальной группы водолазов Соколова провела разведку дна и в дальнейшем участвовала в строительстве трубопровода, ставшего для осажденного Ленинграда «артерией жизни». Это уникальное сооружение было проложено за 43 дня. С июня 1942 по март 1943 года по Ладоге поступило свыше 40 тысяч тонн горючего.