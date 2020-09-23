Организаторы St. Petersburg Open создадут «пузырь» для теннисистов

Организаторы St. Petersburg Open создадут изолированный «пузырь» для теннисистов в отеле, заявил генеральный директор турнира Александр Медведев.

Турнир в Петербурге пройдёт с 10 по 18 октября. Ранее изолированный «пузырь» был создан для участников Открытого чемпионата США.

«Мы не можем игнорировать требования АТР. Как не называй это, «пузырь» или «баллон» — он будет действовать для игроков, чтобы обеспечить их безопасность. Отель, с которым мы сотрудничаем — не худшее место для такого «баллона», — сказал Медведев на пресс-конференции.

«У нас нет ограничения по количеству делегации с каждым из теннисистов. Однако все, кто приедут с игроками, будут жить (в «пузыре») в одном режиме с ними. Участники приедут с готовыми тестами на коронавирус, а потом мы будем проводить регулярные проверки», — отметил генеральный директор турнира.