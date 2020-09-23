Артиллерийский снаряд времен войны нашли во время строительства моста в Киришах

Внезапная находка не остановила стройку, возведение нового моста в Киришах продолжается.

Как сообщают в пресс-службе комитета по дорожному хозяйству Ленобласти, на место были вызваны сотрудники МЧС, площадку огородили, а рядом с ней минимизировали любую активность.

Скорее всего, неразорвавшийся артиллерийский снаряд остался со времен Киришского плацдарма, оборудованного немецкими войсками в 1941 году. До октября 1943 года там шли кровопролитные бои.

Напомним, что строительство нового моста через Волхов в Киришах планируется завершить в 2022 году. Стоимость работ — 3,7 млрд рублей.