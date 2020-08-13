Строители начали бетонирование опор нового моста через реку Волхов в Киришах

Автор: Кира Нагорная
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Стоимость строительства моста составляет 3,7 млрд рублей. Строительство планируется завершить в 2022 году 

Фото: lenobl.ru
«Новый мост в Киришах — один из самых масштабных дорожных проектов во всей Ленобласти. Стройка идёт с опережением графика, что даёт нам уверенность в завершении работ раньше контрактных сроков», — подчеркнул губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Отметим, что новый мост через Волхов в Киришах потребовался из-за значительного увеличения интенсивности движения транспорта. При этом альтернативная переправа находится в десятках километров от этих объектов. Старый мост через реку Волхов был возведен 1966 году практически одновременно с основанием Киришей.

Как уже ранее писал ivbg.ru, в ходе рабочей поездки в Киришский район Александр Дрозденко посетил сегодня, 13 августа, Киришский Дворец детского творчества имени Л. Н. Маклаковой, проинспектировал работу «Киришской КМБ» и осмотрел центр цифрового образования детей «IT-cube», а также отделение Почты России, на ремонт которого жители жаловались ему во время прямой линии.

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13.08.2020 47