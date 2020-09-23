Около 25% россиян регулярно откладывают деньги с зарплаты в сбережения

Каждый четвертый россиянин регулярно откладывают часть своей зарплаты в сбережения. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса «Работа.ру» и НПФ Сбербанка.

При этом 13% опрошенных копят исключительно на конкретную цель — отпуск или крупную покупку. Столько же респондентов заявили, что делают накопления несколько раз в год, преимущественно с премий. Отмечается, что россияне стали откладывать не только на большие покупки, но и на непредвиденные обстоятельства, на будущее в целом.

54% россиян деньги вообще не откладывают.