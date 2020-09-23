В Кировске прошли соревнования между командами добровольной пожарной охраны

Сегодня, 23 сентября, в Кировске подразделения добровольной пожарной охраны Ленобласти соревновались в пожарно-прикладном спорте. Участвовали представители 13 районов.

Участники показали навыки проведения аварийно-спасательных работ, тушения пожаров и оказания первой помощи пострадавшим.

Победила команда Кировского района. Второе и третье места заняли представители Подпорожского и Всеволожского районов.

Зампред правительства Ленобласти по безопасности Михаил Ильин, присутствовавший на мероприятии, подчеркнул важность работы добровольных пожарных формирований.

«Добровольные пожарные успешно выполняют упражнения по общим федеральным нормам. Областные добровольцы не только не отстают, но и иногда опережают профессиональных пожарных по нормативам», — сообщил Михаил Ильин.