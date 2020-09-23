Российские моряки приговорены к 300 годам колонии в Греции

Как сообщает RT, двоих моряков из России приговорили к 300 годам тюремного заключения за перевозку нелегальных мигрантов в Греции.

За каждого нелегала Алексей Игумнов и Никита Шепталов получили 7-12 лет колонии. Россияне не признают вину. По их словам, они нашли работу в интернете и приехали в Турцию, чтобы перевозить туристов.

В нейтральных водах к их судну пристали лодки с 60 мигрантами. Часть команды сошла с лайнера. Россияне не могли бросить людей погибать в море, и подали сигнал SOS. За это их осудили на 300 лет колонии.