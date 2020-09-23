В «Меге-Парнас» продолжается масочный режим. И когда одного из покупателей отказались обслуживать на кассе из-за отсутствия маски, ему это не понравилось.

Диалог с охраной быстро зашел в тупик. В результате покупателя «обезвредили». Позже с ним провели профилактическую беседу в подсобном помещении.

Однако покупатель уверен, что закон на его стороне. По закону можно покупать без маски. Магазины не имеют права не продавать. А если на кассе не берут деньги за товар, это проблемы кассира, а не покупателя.