За махинации с землей во Всеволожском районе задержали двух руководителей садоводства

В течение нескольких лет они незаконно оформили на себя и своих родственников 131 участок. Сумма ущерба исчисляется сотнями миллионов рублей.

По данным следствия, 49-летний председатель садоводческого партнерства вместе со знакомым, который также является членом правления, незаконно распределили земельные участки партнерства. Председателю и его жене досталось 69 участков, а его знакомому – 62 участка. Это лишило потенциальных арендодателей возможности оплаты взносов на сумму 413 млн рублей, сообщает пресс-служба следкома Ленобласти.

Помимо этого, в сентябре этого года по указанию председателя был снесен дачный дом, строительство которого суд признал законным. Хозяин остался без крова, а ущерб составил — 7 млн рублей.

Теперь обоим фигурантам уголовного дела придется отвечать за злоупотребление полномочиями, а председателю правления — еще и за умышленное уничтожение имущества. В ближайшее время следствие предъявит подозреваемым обвинение. В их домах прошли обыски.