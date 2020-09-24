Иномарка столкнулась со скорой в Санкт-Петербурге, пострадали водитель и фельдшер

Автомобиль Mitsubishi Lancer столкнулся с машиной скорой помощи в Санкт-Петербурге, пострадали ее водитель и фельдшер, сообщает управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

ДТП произошло около 01.00 мск в Колпинском районе Санкт-Петербурга на пересечении улиц Павловская и Братьев Радченко.

«Автомобиль Mitsubishi Lancer под управлением мужчины 2001 года рождения, двигаясь по второстепенной дороге, не предоставил преимущества в движении автомобилю Ford Transit (медицинский санитарный транспорт) под управлением мужчины 1976 года рождения и совершил с ним столкновение. В результате ДТП получили травмы и были увезены в больницу водитель автомобиля Ford Transit и его пассажир, мужчина 1986 года рождения (фельдшер)», — говорится в сообщении.

По факту ДТП проводится проверка.

Вам будет интересно Пять человек, в том числе ребенок, получили травмы в ДТП в деревне Черемыкино На 54 километре трассы «Нарва» в деревне Черемыкино Ломоносовского района 19 сентября в 09:30 столкнулись Chevrolet NIVA и Lexus. Пятеро пассажиров... 19.09.2020 175

Как сообщает ряд СМИ, в результате ДТП автомобиль скорой помощи опрокинулся на бок.