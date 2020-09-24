Стало известно, где 24 сентября зафиксированы 57 новых случаев COVID-19 в Ленобласти

По данным Роспотребнадзора, в Ленинградской области заболевших COVID-19 за все время – 7789 человек. Выздоровело – 5040 человек. Умерло – 98 человек.

Список населенных пунктов и районов, в которых обнаружены новые случаи заражения COVID-19.

Бокситогорский район:

Бокситогорск – 2.

Волосовский район:

Волосово – 1.

Волховский район:

Колчаново – 1.

Всеволожский район:

Всеволожск – 11, Мурино – 2, Кудрово – 5, Новое Девяткино – 1, Разметелево – 1, Старая – 2, Юкки – 1, Поселок им. Свердлова– 3, Дубровка – 1, Кальтино – 1.

Выборгский район:

Выборг – 3, Перово – 1, Первомайское – 3, Поляны – 2, Токарево – 2.

Киришский район:

Кириши – 3.

Ломоносовский район:

Большие Томики – 1.

Лужский район:

Луга – 1.

Приозерский район:

Приозерск – 4, Ромашки – 1.

Сланцевский район:

Сланцы – 2.

Тосненский район:

Тосно – 1, Никольское – 1.