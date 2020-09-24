Стало известно, где 24 сентября зафиксированы 57 новых случаев COVID-19 в Ленобласти

Автор: Сергей Агутин
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По данным Роспотребнадзора, в Ленинградской области заболевших COVID-19 за все время – 7789 человек. Выздоровело – 5040 человек. Умерло – 98 человек.

Список населенных пунктов и районов, в которых обнаружены новые случаи заражения COVID-19.

Бокситогорский район:
  • Бокситогорск – 2.
Волосовский район:
  • Волосово – 1.
Волховский район:
  • Колчаново – 1.
Всеволожский район:
  • Всеволожск – 11, Мурино – 2, Кудрово – 5, Новое Девяткино – 1, Разметелево – 1, Старая – 2, Юкки – 1, Поселок им. Свердлова– 3, Дубровка – 1, Кальтино – 1.
Выборгский район:
  • Выборг – 3, Перово – 1, Первомайское – 3, Поляны – 2, Токарево – 2.
Киришский район:
  • Кириши – 3.
Ломоносовский район:
  • Большие Томики – 1.
Лужский район:
  • Луга – 1.
Приозерский район:
  • Приозерск – 4, Ромашки – 1.
Сланцевский район:
  • Сланцы – 2.
Тосненский район:

Тосно – 1, Никольское – 1.