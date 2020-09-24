Стало известно, где 24 сентября зафиксированы 57 новых случаев COVID-19 в Ленобласти

По данным Роспотребнадзора, в Ленинградской области заболевших COVID-19 за все время – 7789 человек. Выздоровело – 5040 человек. Умерло – 98 человек.
Список населенных пунктов и районов, в которых обнаружены новые случаи заражения COVID-19.
Бокситогорский район:
- Бокситогорск – 2.
Волосовский район:
- Волосово – 1.
Волховский район:
- Колчаново – 1.
Всеволожский район:
- Всеволожск – 11, Мурино – 2, Кудрово – 5, Новое Девяткино – 1, Разметелево – 1, Старая – 2, Юкки – 1, Поселок им. Свердлова– 3, Дубровка – 1, Кальтино – 1.
Выборгский район:
- Выборг – 3, Перово – 1, Первомайское – 3, Поляны – 2, Токарево – 2.
Киришский район:
- Кириши – 3.
Ломоносовский район:
- Большие Томики – 1.
Лужский район:
- Луга – 1.
Приозерский район:
- Приозерск – 4, Ромашки – 1.
Сланцевский район:
- Сланцы – 2.
Тосненский район:
Тосно – 1, Никольское – 1.