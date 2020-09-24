Депутат предложил выделять беременным и многодетным места на парковках

Как сообщает RT, депутат Госдумы Иван Сухарев предложил выделять на паркингах специальные места для беременных и многодетных семей, в которых есть хотя бы один ребенок до шести лет.

В обращении на имя начальника ГИБДД МВД Михаила Черникова подчеркнуто, что многодетные родители с детьми дошкольного возраста и беременные женщины могут тратить значительное время на поиск парковочного места.

При этом, по мнению экспертов и ортопедов, продолжительное пребывание малолетнего ребенка в автомобильной люльке или автокресле оказывает негативное воздействие на его развитие.