Вдоль Мурманского шоссе устанавливают ограждение от лосей

Ограждение позволить значительно сократить число аварий с участием диких животных.

На сегодняшний день специальные защитные ограждения протяженностью 180 километров установлены вдоль трасс “Сортавала” и “Скандинавия”. Сейчас идет монтаж сетки вдоль Мурманского шоссе.

Изгородь “Электронный пастух” позволит предотвратить хаотичный выход диких зверей на проезжую часть оживленной дороги и направят их в нужную зону, сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».