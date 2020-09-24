Вдоль Мурманского шоссе устанавливают ограждение от лосей

Ограждение позволить значительно сократить число аварий с участием диких животных.
На сегодняшний день специальные защитные ограждения протяженностью 180 километров установлены вдоль трасс “Сортавала” и “Скандинавия”. Сейчас идет монтаж сетки вдоль Мурманского шоссе.
Изгородь “Электронный пастух” позволит предотвратить хаотичный выход диких зверей на проезжую часть оживленной дороги и направят их в нужную зону, сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
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22.09.2020 221