Вдоль Мурманского шоссе устанавливают ограждение от лосей

Автор: Гузель Галимова
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Ограждение позволить значительно сократить число аварий с участием диких животных.

На сегодняшний день специальные защитные ограждения протяженностью 180 километров установлены вдоль трасс “Сортавала” и “Скандинавия”. Сейчас идет монтаж сетки вдоль Мурманского шоссе.

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lИсточник: Lentv24.ru 

Изгородь “Электронный пастух” позволит предотвратить хаотичный выход диких зверей на проезжую часть оживленной дороги и направят их в нужную зону, сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

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22.09.2020 221

 