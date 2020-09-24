В России предложили не увольнять за пьянство на удаленной работе

Норму об увольнении сотрудника за появление на рабочем месте в нетрезвом виде не будут распространять на удаленную работу, следует из рабочей версии поправок к законопроекту об удаленной работе.

Как уточняют эксперты, проверить состояние сотрудника дома работодателю не позволяет Конституция, а доказать факт опьянения в удаленном формате практически невозможно. Об этом пишут «Известия«.

Также сотрудника, работающего дистанционно, нельзя будет уволить за обычный прогул, но работодатель все же сможет выгнать работника, если тот более чем один рабочий день не выходил на связь с работодателем.