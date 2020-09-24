В Ладожское озеро после реабилитации выпустили еще одну нерпу

В четверг, 23 сентября, в свободное плавание выпустили еще одну спасенную нерпу — Краськову.

Нерпенка в конце июля обнаружили в поселке Краськово. Она попала к специалистам центра реабилитации ластоногих в Репино больной, исхудавшей и очень слабой.

“Судя по всему, она до болезни уже неплохо умела охотиться, но от кого-то заразилась и не смогла обеспечивать себя добычей. По отношению к нам вела себя все время равнодушно и отстраненно, что нам собственно и требовалось. Обожаем таких ребят!” — Рассказали сотрудники центра.

У побережья Ладожского озера нерпа еще долго раздумывала — залезать ли ей в воду или сначала поспать под солнышком.