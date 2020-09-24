Житель Петербурга попытался продать сына через “Авито”

Петербуржец разместил объявление о продаже ребенка на сайте бесплатных объявлений “Авито” в разделе “Животные”.

Там же было опубликовано три фотографии ребенка, а также указана цена — 900 миллионов рублей. В дело тут же вмешалась уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина. Она обратилась в администрацию сервиса с просьбой удалить это объявление.

Напомним, похожий случай в Петербурге произошел в мае 2020 года. Петербуржец также опубликовал объявление на Avito, в котором ищет ребенку новых родителей.