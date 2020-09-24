Проект-победитель Всероссийского конкурса стартует в Ленобласти

Житель Ломоносовского района Сергей Преде с проектом «Тренировки на «Высоте» победил во Всероссийском конкурсе молодежных проектов «Росмолодежь» и получил грант в размере 1,7 млн рублей.

На эти средства победитель создал тренировочную базу «Ninja OCR «Высота», приобрел оборудование и искусственные препятствия. База организована на стадионе, расположенном в деревне Низино в Ломоносовском районе.

Официальное открытие комплекса пройдет 3 октября. Необходимую поддержку окажет администрация Низинского сельского поселения. В рамках открытия запланированы соревнования в формате «Ninja Race» для опытных и начинающих спортсменов, а также фан-забег для всех желающих.