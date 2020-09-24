Из-за кишечной инфекции в Волхове закрыли детский сад

По предписанию регионального управления Роспотребнадзора в Волхове закрыли детский сад №6 «Солнышко».

Причина: у пятерых детей в двух группах обнаружили признаки острой кишечной инфекции. До особого распоряжения прием детей в детском саду прекращен.

Как пишет 47news, в комитете предположили, что за инфекцию приняли сезонный ротавирус. Предварительно, кишечная инфекция не подтвердилась ни у одного из ребенка.