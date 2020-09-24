Из-за кишечной инфекции в Волхове закрыли детский сад

По предписанию регионального управления Роспотребнадзора в Волхове закрыли детский сад №6 «Солнышко».
Причина: у пятерых детей в двух группах обнаружили признаки острой кишечной инфекции. До особого распоряжения прием детей в детском саду прекращен.
Как пишет 47news, в комитете предположили, что за инфекцию приняли сезонный ротавирус. Предварительно, кишечная инфекция не подтвердилась ни у одного из ребенка.
“Почему нужно закрывать весь детский сад, непонятно — с симптомами пятеро детей из более чем сотни. Достаточно было организовать карантин в группе, провести дезинфекцию”, — рассказали в районной администрации.