В Санкт-Петербурге водитель легкового автомобиля сбил велосипедиста

Мужчина находится в тяжёлом состоянии.

По информации пресс-службы УГИБДД по Санкт-Петербургу, авария произошла вечером 24 сентября на проспекте Культуры в Калининском районе. Водитель автомобиля Ford на придворной территории сбил велосипедиста.

В результате ДТП мужчина был доставлен в больницу в тяжёлом состоянии.

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По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.