Ребенок на велосипеде попал под поезд в Волосовском районе

Вчера днем, 11 сентября, на 86 км железнодорожного переезда на перегоне «Гатчина — Веймар» в Волосовском районе случилось происшествие. Ребенок попал под товарный поезд.

По предварительным данным, 10-летний мальчик почти пропустил товарный состав и, когда последний вагон уже почти проехал, ребенок начал движение на велосипеде и был сбит встречном поездом, — попал между последним вагоном и головным поездом встречного состава.

Ребенок скончался на месте от полученных травм, сообщает «Дорожный инспектор».