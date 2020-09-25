Почти 1 млн жителей Санкт-Петербурга уже сделали прививку от гриппа – губернатор

Почти миллион жителей Санкт-Петербурга уже сделали прививку от гриппа, сообщил губернатор города Александр Беглов.

«Мы поставили задачу, чтобы привить порядка 60% населения – 3,2 миллиона человек. Уже на сегодняшний день около миллиона привиты. Очень важно, что и детей прививаем, это порядка 200 тысяч», — сказал он в эфире телеканала 78.

«Каждый выбирает сам, это же не принудительная мера. Я сам привился, потому что считаю это необходимым. Ну и много общаешься с людьми, и чтобы кто-то заразился от тебя, это неправильно и нечестно. Поэтому я бы попросил жителей нашего города все-таки пройти вакцинацию от гриппа и подстраховаться», — добавил губернатор.

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Во всех районах Петербурга на этой неделе работали 606 выездных прививочных бригад. В 15 районах города была организована работа 44 передвижных прививочных пунктов.