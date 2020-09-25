В Москве вернули ограничения для пожилых людей из-за коронавируса

Из-за роста числа новых случаев коронавируса мэр Москвы Сергей Собянин попросил жителей столицы старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями оставаться дома.

С 28 сентября им рекомендовано:

не выходить из дома или не покидать загородный участок без особой надобности;

как можно реже ходить в магазины и аптеки, обязательно в масках и перчатках;

работающим пенсионерам настоятельно рекомендуется взять отпуск или перейти на удаленный режим работы.

Собянин “убедительно просит” и рекомендует руководителям организаций и предприятий перевести на дистанционный режим как можно больше сотрудников. Он подчеркнул, что возвращаться к жестким ограничениям никому не хочется, поэтому сейчас нужна осторожность.

На утро 25 сентября в России подтверждены 7 212 новых случаев коронавируса, из них 25,7% не имели клинических проявлений болезни. Общее число заболевших — 1 136 048 человек.