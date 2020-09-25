В Волосовском районе найден склад оружия и взрывчатки, принадлежащий инвалиду

В рамках возбужденного в 2019 году уголовного дела о незаконных изготовлении, переделке и ремонте огнестрельного оружия 22 сентября прошли обыски в Овинцево и Большой Вруде Волосовского района.

В двух домах обнаружены более 200 патронов, две жестяные банки с порохом, банку со взрывчатым веществом, пистолет и оружейные запчасти.

Согласно результатам экспертизы, арсенал принадлежит одному человеку – 61-летнему безработному инвалиду.