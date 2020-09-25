Администрация поселка им. Свердлова купит седан за 2,3 млн с качественной музыкой за счет бюджета

Администрация поселка им. Свердлова во Всеволожском районе объявила тендер на поставку автомобиля за 2,3 млн рублей. Деньги выделены из бюджета городского поселения.

По техническому заданию, от исполнителя ожидается поставка нового черного седана. Мощность двигателя – 181 лошадиная сила. Автомобиль должен разгоняться до 210 километров в час.

В комплектации должны присутствовать интеллектуальная система доступа, аудиосистема премиум-класса JBL, подогрев и вентиляция сидений. Победитель тендера станет известен 6 октября.