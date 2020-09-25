В Щеглово мужчина ударил ножом прохожего, заподозрившего его в воровстве самоката

Вечером 24 сентября в полицию сообщили о нападении с ножом на прохожего в поселке Щеглово Всеволожского района. Неизвестный ранил мужчина в шею и скрылся.

Свидетель также сообщил, что злоумышленник с телегой, набитой досками, пошел вдоль Морозовского шоссе. Благодаря этой информации, полиция быстро задержала преступника — 48-летнего жителя Всеволожска.

Выяснилось, что мужчина обратился к нападавшему, поскольку тот был похож на человека с объявления о краже детского самоката. А в ответ на гражданскую бдительность получил ранение. Пострадавшего госпитализировали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.