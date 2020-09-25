Строящуюся школу в Янино признали лучшим социальным объектом Ленобласти

Гран-при конкурса «Лидер строительного качества» была удостоена будущая школа в Янино на 825 мест. Строительством занимается ГК «Ленстройтрест».

Школу в голландском квартале «Янила» признали лучшим социальным объектом Ленобласти. Общая площадь учебного заведения составит 16 731 кв. м. В нем разместятся актовый зал, библиотека, 33 класса, для начальных классов — помещения продленного дня, игровые и спальни, а также два спортзала, медкабинет и другие помещения.

На звание лучших претендовали 24 объекта и 17 видов строительной продукции. Конкурсанты оценивались по 10-балльной системе. Изучалась проектная и техническая документация, качество строительства и соответствие нормативам и регламентам.