В Минздраве призвали включить вакцинацию от коронавируса в календарь прививок

Вакцинация против коронавирусной инфекции должна войти в национальный календарь профилактических прививок, об этом заявил главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

«Вакцинация против коронавирусной инфекции — это то, что сейчас для нас особо актуально. Эта вакцина должна стать компонентом нашего календаря профилактических прививок», — сказал он.

По его словам, вакцинация должна быть доступной. Он также уточнил, что предложения по изменению календаря прививок обсуждаются с учетом эпидемической ситуации, социальной значимости, важности и наличии эффективной тактики иммунизации.