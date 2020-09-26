В Петербурге при странных обстоятельствах парень выпал из окна

Сегодня утром, 26 сентября, у дома №105 по Невскому проспекту в Санкт-Петербурге обнаружили тело парня. Очевидица сообщила, что окна, из которых он мог выпасть, были закрыты.

«Я работаю на уборке улиц, и утром на объезде услышала шлепок. Повернула голову — лежит парень на тротуаре. Полицейский сказал, что он пьяный подошел покурить к окну и выпал с третьего этажа. Но наш водитель, который работал на этой территории, видел, как тело упало, и говорит, что окна на третьем этаже в тот момент были закрыты», — сообщила очевидица «Мегаполису».

Рядом с телом лежали телефон, зажигалка и сигарета. На месте работают правоохранители. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Тело увезли.

Ранее ivbg.ru писал, что в Мурино 21-летняя студентка выпала из окна 25 этажа. Личность погибшей установлена – ей оказалась 21-летняя уроженка Украины, обучавшаяся в одном из вузов Санкт-Петербурга.