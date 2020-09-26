Россию на «Детском Евровидении-2020» представит 11-летняя петербурженка

Финалистка национального отборочного тура 11-летняя София Феськова из Санкт-Петербурга представит Россию на международном конкурсе детской песни «Евровидение-2020».
За эту возможность боролись 11 конкурсантов из разных регионов России.
«Конечно же, буду готовиться к финалу очень усердно. До конкурса я занималась с педагогом по вокалу два раза в неделю. Сейчас, думаю, будет намного больше занятий. Но я к этому готова», — рассказала юная певица ТАСС.
Известно, что София поет с пяти лет, а конкурсную песню «Мой новый день» ей помогала готовить композитор Анна Петряшева.
Конкурс пройдет 29 ноября онлайн. Участвовать будут представители России, Армении, Белоруссии, Франции, Грузии, Казахстана, Мальты, Нидерландов, Сербии, Испании, Украины, Польши и Германии.
Видео: Telegram-канал "Mash на Мойке"