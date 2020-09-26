Россию на «Детском Евровидении-2020» представит 11-летняя петербурженка

Финалистка национального отборочного тура 11-летняя София Феськова из Санкт-Петербурга представит Россию на международном конкурсе детской песни «Евровидение-2020».

За эту возможность боролись 11 конкурсантов из разных регионов России.

«Конечно же, буду готовиться к финалу очень усердно. До конкурса я занималась с педагогом по вокалу два раза в неделю. Сейчас, думаю, будет намного больше занятий. Но я к этому готова», — рассказала юная певица ТАСС.