В России работают над льготной ипотекой на частные дома

В России после внедрения программы льготной ипотеки на частные дома ставки для покупателей могут снизиться на 3-4%. Сегодня они достигают 9-12%.

Одна из сложностей заключается в том, что частные дома сложно оценивать и страховать и они нередко имеют низкую ликвидность. Рабочая группа, занимающаяся разработкой программы, должна предусмотреть аналогичные эскроу-счетам и проектному финансированию механизмы, пишет газета «Известия».

Порядка 66% опрошенных россиян хотели бы проживать в своем доме — это особенно актуально для молодых семей с детьми, жителей сельской местности и пенсионеров. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Тем не менее, сегодня только ограниченное количество банков готово выдавать кредиты на частные дома и только по высоким процентным ставкам. Рабочая группа должна создать программу льготной ипотеки для ИЖС — под 6,5–7,5% для молодых семей, молодых специалистов, военных, инвалидов и других категорий граждан.