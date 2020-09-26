Населенные пункты Ленобласти, где выявлены новые зараженные коронавирусом 26 сентября

Согласно данным оперативного штаба на 26 сентября, в Ленинградской области за последние сутки коронавирус подтвердился у 59 человек.

Всего в регионе зафиксировано 7908 заболевших, полностью выздоровело при этом 5068 человек. Управление Роспотребнадзора по Ленобласти приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.

Бокситогорский район

Подборовье (+1);

Всеволожский район

Мурино (+10);

Всеволожск (+1);

Кудрово (+2);

Новое Девяткино (+3);

Сертолово (+4);

Романовка (+1);

Агалатово (+1);

пгт. им. Свердлова (+2);

Хапо-Ое (+1);

Лесколово (+1);

Выборгский район

Выборг (+6);

Красный Холм (+1);

Возрождение (+1);

Гатчинский район

Гатчина (+6);

Вырица (+1);

Елизаветино (+1);

Сяськелево (+1);

Семрино (+3);

Киришский район

Кириши (+1);

Кировский район

Кировск (+1);

Отрадное (+1);

Колосарь (+1);

Лодейнопольский район

Лодейное Поле (+1);

Приозерский район

Приозерск (+4);

Кузнечное (+3).

Ранее ivbg.ru писал, что Всеволожский район вернулся в «красную зону» коронавирусных ограничений. Это означает, что местных жителей ждут ограничения на проведение массовых мероприятий.