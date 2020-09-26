Населенные пункты Ленобласти, где выявлены новые зараженные коронавирусом 26 сентября

Автор: Илья Серов
-
Поделиться

Согласно данным оперативного штаба на 26 сентября, в Ленинградской области за последние сутки коронавирус подтвердился у 59 человек.

Всего в регионе зафиксировано 7908 заболевших, полностью выздоровело при этом 5068 человек. Управление Роспотребнадзора по Ленобласти приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.

Бокситогорский район

  • Подборовье (+1);

Всеволожский район

  • Мурино (+10);
  • Всеволожск (+1);
  • Кудрово (+2);
  • Новое Девяткино (+3);
  • Сертолово (+4);
  • Романовка (+1);
  • Агалатово (+1);
  • пгт. им. Свердлова (+2);
  • Хапо-Ое (+1);
  • Лесколово (+1);

Выборгский район

  • Выборг (+6);
  • Красный Холм (+1);
  • Возрождение (+1);

Гатчинский район

  • Гатчина (+6);
  • Вырица (+1);
  • Елизаветино (+1);
  • Сяськелево (+1);
  • Семрино (+3);

Киришский район

  • Кириши (+1);

Кировский район

  • Кировск (+1);
  • Отрадное (+1);
  • Колосарь (+1);

Лодейнопольский район

  • Лодейное Поле (+1);

Приозерский район

  • Приозерск (+4);
  • Кузнечное (+3).

Ранее ivbg.ru писал, что Всеволожский район вернулся в «красную зону» коронавирусных ограничений. Это означает, что местных жителей ждут ограничения на проведение массовых мероприятий.