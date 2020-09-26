Населенные пункты Ленобласти, где выявлены новые зараженные коронавирусом 26 сентября

Согласно данным оперативного штаба на 26 сентября, в Ленинградской области за последние сутки коронавирус подтвердился у 59 человек.
Всего в регионе зафиксировано 7908 заболевших, полностью выздоровело при этом 5068 человек. Управление Роспотребнадзора по Ленобласти приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.
Бокситогорский район
- Подборовье (+1);
Всеволожский район
- Мурино (+10);
- Всеволожск (+1);
- Кудрово (+2);
- Новое Девяткино (+3);
- Сертолово (+4);
- Романовка (+1);
- Агалатово (+1);
- пгт. им. Свердлова (+2);
- Хапо-Ое (+1);
- Лесколово (+1);
Выборгский район
- Выборг (+6);
- Красный Холм (+1);
- Возрождение (+1);
Гатчинский район
- Гатчина (+6);
- Вырица (+1);
- Елизаветино (+1);
- Сяськелево (+1);
- Семрино (+3);
Киришский район
- Кириши (+1);
Кировский район
- Кировск (+1);
- Отрадное (+1);
- Колосарь (+1);
Лодейнопольский район
- Лодейное Поле (+1);
Приозерский район
- Приозерск (+4);
- Кузнечное (+3).
Ранее ivbg.ru писал, что Всеволожский район вернулся в «красную зону» коронавирусных ограничений. Это означает, что местных жителей ждут ограничения на проведение массовых мероприятий.